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Американская авиакомпания представила летающий автомобиль

  • 26.02.2025, 16:17
Американская авиакомпания представила летающий автомобиль

Прогнозируемая дальность полета в воздухе — 110 километров.

Американская авиационная компания опубликовала видео, на котором воссоздали концептуальную версию летающего автомобиля, сообщает BBC. Компанией-производителем является Alef Aeronautics.

Генеральный директор Alef Aeronautics Джим Духовны, рассказал, что компания уже получила тысячи предварительных заказов и надеется начать производство в течение 12 месяцев.

В Alef Aeronautics также сообщают, что за примерно 300 000 долларов (237 000 фунтов стерлингов) покупатели получат электрический летающий автомобиль с прогнозируемой дальностью полета в воздухе 110 км (68 миль). Однако в кабине достаточно места лишь для полутора человек.

Как отмечает Vallance, Alef Aeronautics — не единственная компания, которая пытается сделать летающие автомобили доступными для покупателей, и для этого нужно преодолеть огромные технологические и регуляторные препятствия.

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