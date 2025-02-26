Американская авиакомпания представила летающий автомобиль
- 26.02.2025, 16:17
Прогнозируемая дальность полета в воздухе — 110 километров.
Американская авиационная компания опубликовала видео, на котором воссоздали концептуальную версию летающего автомобиля, сообщает BBC. Компанией-производителем является Alef Aeronautics.
Генеральный директор Alef Aeronautics Джим Духовны, рассказал, что компания уже получила тысячи предварительных заказов и надеется начать производство в течение 12 месяцев.
В Alef Aeronautics также сообщают, что за примерно 300 000 долларов (237 000 фунтов стерлингов) покупатели получат электрический летающий автомобиль с прогнозируемой дальностью полета в воздухе 110 км (68 миль). Однако в кабине достаточно места лишь для полутора человек.
Как отмечает Vallance, Alef Aeronautics — не единственная компания, которая пытается сделать летающие автомобили доступными для покупателей, и для этого нужно преодолеть огромные технологические и регуляторные препятствия.