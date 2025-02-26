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Генштаб ВСУ подтвердил удары по объектам РФ в Краснодарском крае и Крыму

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  • 26.02.2025, 18:16
Генштаб ВСУ подтвердил удары по объектам РФ в Краснодарском крае и Крыму

Поражены военные аэродромы и НПЗ.

В ночь на 26 февраля ВСУ нанесли удары по ряду стратегических объектов на временно оккупированных территориях Крыма и в Краснодарском крае РФ. Одним из основных объектов удара стали военные аэродромы Саки и Кача, а также Туапсинский нефтеперерабатывающий завод.

Эти объекты активно использовался для обеспечения нужд российской армии. Об этом сообщили  в Генеральном штабе ВСУ.

«Подразделения Сил беспилотных систем Вооруженных Сил Украины, Главного управления разведки, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, в ночь на 26 февраля 2025 года нанесли удары по ряду стратегических объектов российских захватчиков в Краснодарском крае России и на временно оккупированной территории украинского Крыма.

Туапсинский НПЗ, перерабатывающий 12 млн тонн нефти в год, является важным элементом экономической инфраструктуры РФ, в том числе в поставках нефтепродуктов для военных нужд. По информации, в районе завода зафиксировано около 40 взрывов, что свидетельствует о серьезных повреждениях инфраструктуры.

Удары по военным и стратегическим объектам, задействованным в обеспечении вооруженной агрессии России против Украины, будут продолжаться», – заверили в Генштабе.

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