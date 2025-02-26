Штурмовики ВСУ выбили россиян с еще одной позиции на Покровском направлении 26.02.2025, 18:24

Захват позиции лишил оккупантов удобного рубежа для продвижения.

Военные ВСУ из 425-го отдельного штурмового полка «Скала» провели успешную операцию на Покровском направлении: зачистили вражеские окопы и взяли в плен российского солдата. Операция прошла слаженно и показала высокий профессионализм украинских бойцов, которые не только выбили врага, но и оказали помощь пленному, пишет «Диалог».

ВСУ действовали четко и грамотно. При поддержке беспилотников, которые сбрасывали мины на вражеские позиции, штурмовые группы смогли заставить оккупантов укрыться в блиндаже. Применяя тактику «двойками», когда один солдат прикрывает, а другой забрасывает гранаты, украинцы предложили врагу сдаться и сохранить жизнь. В ответ услышали лишь: «Мы подумаем».

После отказа штурм продолжился. Противник попытался сопротивляться, открыв ответный огонь и используя гранаты. Однако украинские бойцы действовали решительно: одна из групп закинула гранату в вентиляционное отверстие блиндажа, ликвидировав одного оккупанта. Второй россиянин, осознав безвыходность ситуации, выбежал с поднятыми руками и сдался.

История пленного. В плену российский солдат признался, что их группа оказалась в тяжелом положении: снабжение боеприпасами и едой прекратилось, что довело их до крайней меры, — им пришлось съесть кошку. Пленный пытался убедить своего товарища сдаться, но тот отказался и погиб в бою.

Украинские военные проявили человечность: оказали пленному первую помощь, обезболили и перевязали рану, спасая ему жизнь.

Захват позиции лишил врага удобного рубежа для продвижения на Покровском направлении. Успех операции нанес очередной удар по моральному духу российских войск.

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