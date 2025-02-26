Toyota рассказала о новых недорогих автомобилях, которые всем понравятся 26.02.2025, 18:28

иллюстративное фото

Производитель расширит линейку моделей.

Toyota постоянно намекает на возвращение в производство недорогих моделей спортивного сегмента с известными именами. В компании действительно делают акцент на таких машинах. При этом важно, чтобы они всем понравились.

По информации Motor1, японский производитель не откажется от двигателей внутреннего сгорания и механических коробок передач. Эти элементы станут ключевыми в спортивных моделях Toyota ближайшего будущего.

Более того, в компании уверены, что ДВС с нами еще надолго и в ближайшее время никуда не денется. Ведь именно такие автомобили хотят покупатели.

О долгожданной модели Toyota Celica 8 поколения недавно появилась новая информация. Оказалось, что кроме стандартного исполнения производитель подготовит более мощный и быстрый вариант. Имя Toyota GR Celica уже запатентовано. По традиции, такой автомобиль должен получить более высокие характеристики и агрессивный дизайн.

Без малого 20 лет назад модель убрали из линейки, а теперь стало известно о возрождении. В компании давно рассматривают возвращение Toyota Celica. Ранее ожидалось, что премьера новой машины состоится в 2025 году.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com