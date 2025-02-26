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Toyota рассказала о новых недорогих автомобилях, которые всем понравятся

  • 26.02.2025, 18:28
Toyota рассказала о новых недорогих автомобилях, которые всем понравятся
иллюстративное фото

Производитель расширит линейку моделей.

Toyota постоянно намекает на возвращение в производство недорогих моделей спортивного сегмента с известными именами. В компании действительно делают акцент на таких машинах. При этом важно, чтобы они всем понравились.

По информации Motor1, японский производитель не откажется от двигателей внутреннего сгорания и механических коробок передач. Эти элементы станут ключевыми в спортивных моделях Toyota ближайшего будущего.

Более того, в компании уверены, что ДВС с нами еще надолго и в ближайшее время никуда не денется. Ведь именно такие автомобили хотят покупатели.

О долгожданной модели Toyota Celica 8 поколения недавно появилась новая информация. Оказалось, что кроме стандартного исполнения производитель подготовит более мощный и быстрый вариант. Имя Toyota GR Celica уже запатентовано. По традиции, такой автомобиль должен получить более высокие характеристики и агрессивный дизайн.

Без малого 20 лет назад модель убрали из линейки, а теперь стало известно о возрождении. В компании давно рассматривают возвращение Toyota Celica. Ранее ожидалось, что премьера новой машины состоится в 2025 году.

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