Трамп объявил Евросоюзу торговую войну 27.02.2025, 8:04

Дональд Трамп

Фото: Getty Images

Глава Белого дома заявил о пошлинах в 25%.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Евросоюз был создан, чтобы «надуть» Соединенные Штаты, и пригрозил ввести 25-процентные пошлины на весь импорт из ЕС. «Мы приняли решение и объявим о нем очень скоро. Это будет 25%, если говорить в целом, и это коснется автомобилей и всего остального», — сказал глава Белого дома в ходе первого заседания с членами своей администрации в среду. Об этом пишут Financial Times (FT) и Bloomberg.

Трамп не озвучил никаких деталей относительно предлагаемых им новых тарифов в отношении импорта из ЕС, включая то, какие именно механизмы он будет использовать для этого, сообщает FT. Однако президент возобновил «яростные атаки» на Евросоюз из-за того, что он называет несбалансированными экономическими отношениями. «Они (страны Европы) действительно воспользовались нами. Они не принимают наши автомобили. Они, по сути, не принимают нашу сельскохозяйственную продукцию и привлекают всевозможные аргументы в пользу этого», — сказал Трамп. «Давайте будем честны, Европейский союз был создан для того, чтобы надуть Соединенные Штаты. В этом его цель. И они хорошо справились с этой задачей», — добавил он.

Заявление Трампа увеличивает вероятность широкомасштабной трансатлантической торговой войны, которая может нанести ущерб экономике и США, и Европы, а также еще больше расстроить и без того испорченные дипломатические связи между западными союзниками, констатирует FT.

Bloomberg указывает, что предложение Трампа о 25-процентных пошлинах в отношении ЕС является новым. При этом пока неясно, повлияют ли они на весь экспорт из стран Евросоюза или только на определенные товары (сектора). Один из чиновников сказал агентству, что никаких решений по этому вопросу пока принято не было.

Трамп также готовится ввести 25-процентные пошлины для соседей Америки — Канады и Мексики. Как пишет FT, Белый дом таким способом пытается взять под контроль то, что там называют нелегальной иммиграцией и торговлей наркотиком фентанилом. В среду Трамп сказал, что пошлины для Канады и Мексики вступят в силу 2 апреля, что подразумевает отсрочку введения тарифов, которые должны были вступить в силу уже на следующей неделе.

Неделю назад Трамп во время общения с журналистами в своем поместье в Мар-а-Лаго во Флориде заявил, что намерен ввести импортные пошлины на автомобили, полупроводниковые компоненты и фармацевтические препараты «в районе 25%». Как отмечал Reuters, сбор на машины президент пообещал ввести уже 2 апреля, а на чипы и фармацевтику — позже. Трамп добавил, что в течение года тарифы «существенно увеличатся», так как он хочет «изменить мировую торговлю». До этого президент США также подписал указ о введении 25-процентной пошлины на все виды импортируемой стали и алюминия.

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