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Вероятный будущий канцлер Германии Мерц встретился с Макроном

  • 27.02.2025, 9:57
Вероятный будущий канцлер Германии Мерц встретился с Макроном

Политик заявил, что две страны «могут достичь великих вещей для Европы».

Фридрих Мерц (Friedrich Merz) - кандидат в канцлеры ФРГ от победившего на досрочных выборах в бундестаг блока ХДС/ХСС - в среду, 26 февраля, встретился в Париже с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, сообщает «Немецкая волна».

В своем микроблоге X Мерц выложил фотографию, изображающую его и Макрона со спины, причем президент Франции дружески похлопывает его по плечу. «Дорогой Эмманюэль Макрон, большое спасибо за твою дружбу и твое доверие к германско-французским отношениям. Вместе наши страны могут достичь великих вещей для Европы», - написал консервативный политик на немецком и французском языках.

По итогам беседы в Елисейском дворце между Мерцем и Макроном, продлившейся три часа, оба политика «продемонстрировали волю к тому, чтобы начать новую главу в германско-французских отношениях», цитирует заявление блока ХДС/ХСС в этой связи агентство dpa. В нем говорится, что «переговоры прошли в исключительно дружественной атмосфере, что было достигнуто большое согласие по ряду тем и найдено множество отправных точек для совместных инициатив».

Дополнительных подробностей встречи к моменту публикации не сообщалось. Французская сторона ее пока не комментировала.

Возможные темы беседы Мерца и Макрона

Агентство dpa полагает, что одной из тем беседы Макрона и Мерца могла быть европейская оборона. 24 февраля Дональд Трамп принял Макрона в Белом доме. Во время беседы двух лидеров президент Франции дал понять, что считает необходимым более активно привлекать ЕС к переговорам по завершению войны в Украине.

6 марта должен состояться внеочередной саммит ЕС, на котором планируется обсудить меры по дальнейшей поддержке Украины, а также меры по укреплению обороноспособности Евросоюза.

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