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Бойцы ВСУ затрофеили редкий пулемет ТКБ-521

  • 27.02.2025, 11:33
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Бойцы ВСУ затрофеили редкий пулемет ТКБ-521

Россияне отправили на фронт музейный экспонат.

Российская армия столкнулась с нехваткой пулеметов, что привело к использованию устаревших образцов. Если ранее были замечены северокорейские Type 73, то теперь зафиксированы случаи применения советских ТКБ-521 — единых пулеметов, разработанных еще в 1950-х годах. Соответствующие фото с комментариями опубликованы на канале «Водограй» в Telegram.

Пулемет ТКБ-521 стал трофеем одного из подразделений Сил обороны Украины, что подтверждает его реальное использование в войсках РФ. По этому случаю обозреватели Defense Express отметили, что до недавнего времени этот образец можно было увидеть только в экспозиции Тульского музея вооружения.

ТКБ-521: Единый Пулемет Никитина

Разработка ТКБ-521 велась с 1953 года в тульском ЦКБ-14 под руководством конструктора Никитина. Всего было произведено около 1000 экземпляров для испытаний, но в 1959 году он проиграл конкуренцию пулемету Калашникова (ПК) и был отправлен на склад. Основной причиной отказа от ТКБ-521 стала длительная и сложная доработка конструкции, а также технологическая сложность производства, требующая высокой точности изготовления деталей.

Несмотря на это, ТКБ-521 имел и преимущества: лучшую устойчивость к запылению, удобство в заряжании и разряжании. Однако он уступал ПК в надежности при высокой влажности, а также требовал использования отдельных пулеметных лент, несовместимых с другими образцами советских пулеметов.

Кстати, и украинские военные, в руки которых попался этот экземпляр, отметили сложность и непрактичность оружия.

«Отзывы не самые лучшие — разбирается и обслуживается тяжело, а самый прикол еще и в том, что он не унифицирован со штатной металлической лентой от ПК, а штатных лент на ТКБ-521 не выдают», — пишут они.

Ключевым отличием ТКБ-521 является система подачи боеприпасов. В отличие от ПК, где патрон сначала вынимается назад и вниз, а затем досылается в патронник, у ТКБ-521 реализована прямая досылка патрона непосредственно из ленты. Это требовало использования специальных звеньев и отдельной пулеметной ленты, не совместимой с лентами от пулеметов СГМ и РП-46.

Существует информация, добавили эксперты, что российские военные могли получить ТКБ-521 без соответствующих лент, что делает их применение проблематичным. Кроме того, на снимках пулеметы запечатлены без боекомплектов, что может свидетельствовать о логистических сложностях.

Технические характеристики ТКБ-521

Калибр: 7,62×54 мм.

Темп стрельбы: 650–700 выстр./мин.

Вес: около 9 кг.

Механизм подачи патронов: прямая досылка из ленты в патронник.

Газоотводная система с отсечкой пороховых газов.

Ранее сообщалось, что российские войска в Украине получили на вооружение новые пулемета «Калашникова» РПЛ-20 калибра 5,45 мм. Оружие оснащено ленточной системой питания вместо привычного магазина, что увеличивает боекомплект до 100 или 200 патронов.

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