Дорожники назвали причину «белесости и пыли» в Минске 1 27.02.2025, 13:27

И пообещали мыть дороги.

На госпредприятии «Горремавтодор» Минского горисполкома назвали причину «белесости» на дорогах и тротуарах, а также пыли в столице. Еще дорожники рассказали, при каком условии начнут мыть проезжую часть и не только, пишет «Телеграф».

«В текущем зимнем периоде в разы сократилось применение противогололедных материалов, таких как техническая соль и песчано-соляные смеси», — утверждает заместитель генерального директора по содержанию объектов благоустройства «Горремавтодора» Артем Ганчар.

Причиной этого якобы «сокращения применения» он назвал «довольно мягкие погодные условия». При этом, по словам Ганчара, перестать использовать противогололедные материалы «невозможно».

«Наличие белесости и пыли объясняется практически полным отсутствием осадков в виде снежно-ледяных отложений», — пояснил представитель «Горремавтодора». Он пообещал, что дорожники будут мыть дороги и тротуары «при установлении положительных температур».

Еще Ганчар утверждал, что дороги этой зимой обрабатывают согласно «требованиями нормативных актов» и «с соблюдением норм распределения соответствующих материалов».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com