ВСУ освободили Белогоровку
- 27.02.2025, 15:00
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Россиян выбивают из поселка.
Поселок Белогоровка в Луганской области, который недавно украинские аналитики DeepState обозначили на своей карте как сплошную «серую зону», находится под контролем ВСУ.
В результате штурмовых действий, которые российская армия начала в середине декабря, часть оккупантов смогла прорваться в поселок и спрятаться там – сейчас их оттуда выбивает 81-я бригада ДШВ, пишет «Украинская правда».
По данным СМИ, россияне сначала прорвались в направлении Белогоровки с юга, а именно из-за террикона мелового карьера, расположенного за пределами самого поселка. Оттуда они зашли в тыл подразделениям Сил обороны, которые обороняли Белогоровку.