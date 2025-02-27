Лукашенко получил куст вместо «Орешника»20
- 27.02.2025, 20:49
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Посольство РФ в Беларуси публично унизило диктатора.
Диктатор Беларуси Александр Лукашенко просил Владимира Путина разместить в стране новейший российский ракетный комплекс «Орешник». Посольство РФ ответило на просьбу узурпатора и доставило в Беларусь… куст орешника.
— Орешник прибыл в Минск, — сообщила пресс-служба российской дипмиссии, опубликовав фото саженцев в горшке.
— В нужное время будет определено его постоянное место размещения – с учетом окружающей обстановки и климатических условий, — унизительно добавили в посольстве РФ.