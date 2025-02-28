Академиев не кончали 4 Ирина Халип

28.02.2025, 12:18

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Ирина Халип

Два простых языка для разговора с диктаторами.

Диктаторы при всей своей необразованности всегда отлично понимают два языка – язык силы и язык денег. На этих двух языках с ними всегда отлично общались и продолжают общаться западные лидеры. Язык плача о политзаключенных, язык заламывания рук, язык глубокой озабоченности и осуждения – это неведомые, тарабарские, мертвые языки для диктаторов. Им проще выучить древнегреческий, чем научиться отвечать на реплики, произнесенные носителями языка глубокой озабоченности.

Дональд Трамп вчера аннулировал лицензию американской компании Chevron, позволявшую ей добывать и импортировать в США венесуэльскую нефть. Причины просты – невыполнение обещаний создать условия для демократических выборов и договоренностей по возвращению на родину выдворяемых из США венесуэльских мигрантов. Министр углеводородов Венесуэлы Делси Родригес уже заявила, что американские инвестиции ненадежны во всем мире, поскольку их в любой момент могут отозвать, и что Штаты наносят ущерб сами себе – все это, разве что немного с другим акцентом, мы тоже много раз слышали. И о долларах, которые никому в мире не нужны, и о том, что отдыхать за границей никто не хочет, и о выстрелах Запада себе в ногу, и о многом другом.

Кстати, сама по себе нефтяная сделка с Венесуэлой тоже была следствием диалога на языках денег и силы. В ноябре 2022 года правительство США смягчило санкции и позволило компании Chevron заниматься в Венесуэле добычей нефти и ее импортом. Это был ответ на возобновление переговоров между властью и оппозицией Венесуэлы о создании условий для проведения демократических выборов. «Эта мера отражает долгосрочную политику США точечно смягчать санкции в зависимости от конкретных шагов, которые ослабляют бедствия венесуэльского народа и поддерживают восстановление демократии», - было написано в сообщении Минфина США.

В октябре 2023 года, когда после переговоров в столице Барбадоса Бриджтауне представители венесуэльской оппозиции и власти подписали соглашение об организации избирательного процесса, США еще немного ослабили санкции в отношении нефтегазового и золотодобывающего сектора Венесуэлы. Всего-то и оставалось, что провести демократические выборы. Но это оказалось Мадуро не под силу. Теперь только и остается, что орать о ненадежности американских инвестиций.

Мне это напомнило историю с освобождением Александра Козулин. Его арестовали после протестов 2006 года и приговорили к пяти с половиной годам лишения свободы. В тюрьмах сидели тогда Николай Автухович, Артур Финькевич, Дмитрий Дашкевич, Андрей Климов, Андрей Ким и Сергей Парсюкевич. 13 ноября 2007 года США ввели санкции против концерна «Белнефтехим». Уже в феврале 2008 года Лукашенко освободил четверых политзаключенных. Правда, про Козулина он тогда сказал, что тот сам отказался выходить из тюрьмы. И 7 марта 2008 года Минфин США заявил о расширении санкций на все предприятия белорусского нефтехимического комплекса с долей государства 50 и более процентов. Тогдашний заместитель госсекретаря США по вопросам демократии, прав человека и труда Дэвид Крамер прямо заявил, что расширение санкций – ответ на нежелание белорусских властей освободить Александра Козулина. А в мае Америка ввела санкции против предприятий «Лакокраска» и «Стекловолокно».

В августе Козулин, Парсюкевич и Ким были освобождены. Через три дня в Минск прилетел представитель Госдепартамента США Дэвид Меркел. Освобождение политзаключенных, комментировал тогда Госдеп, открывает возможность существенного улучшения отношений между США и Беларусью. В качестве ответного жеста США отменили санкции против «Лакокраски» и «Стекловолокна». В октябре и Евросоюз снял визовые санкции с белорусских чиновников. А дальше можно было провозглашать мир и дружбу, получать кредиты и инвестиции: всего-то и требовалось, что не сажать людей и провести честные выборы. К слову, если бы в 2010 году Лукашенко не разогнал протесты и не посадил кандидатов в президенты и десятки протестующих – на нелегитимность, возможно, Запад и не обратил бы особого внимания. Да, признали бы выборы недемократичными, но обошлись бы без санкций. Все дома, никто не сидит в тюрьме, партии и неправительственные организации зарегистрированы, акции протеста проходят, «Народная воля» в киосках продается – вот и ладненько. И Лукашенко мог бы на Монмартре с Ермошиной кофе пить да круассаном закусывать.

Но он сделал иной выбор. И миру наконец пора снова вспомнить, что диктаторы не понимают ни слез, ни просьб, ни призывов. Они говорят на языке силы и языке денег, а все остальные для них – абракадабра, белый шум, бессмысленный набор звуков. Диктаторы ведь просты и понятны, как компостеры: академиев не кончали, по-аглицки не шпрехают.

Ирина Халип, специально для Charter97.org

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