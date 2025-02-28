Крупный завод в Бресте не смогли продать даже со скидкой 90% 2 28.02.2025, 12:52

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иллюстративное фото

Само предприятие — с «трудной судьбой».

Торги по продаже Брестского комбината стройматериалов, запланированные на 28 февраля, снова не состоятся из-за отсутствия покупателей. Причем, как следует из информации на сайте ЗАО «Белреализация», предприятие предлагалось со скидкой в 90% от первоначальной стоимости, пишет OL.

Еще в сентябре 2024-го стартовая цена Брестского КСМ (а он, кстати, продается как имущественный комплекс) превышала 39 млн рублей, а в октябре — 21 млн.

Само предприятие — с «трудной судьбой». С 2015 года оно находится в процедуре банкротства. А до этого там выпускали дренажные трубы и керамический кирпич.

Сейчас минимальная цена продажи составляет чуть более 11,7 млн рублей за общую площадь более 109 тыс. кв. м. Но даже это не привлекает покупателей. Какой будет цена объекта после отмены последних торгов, пока неизвестно.

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