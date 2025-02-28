Видеофакт: Зенитный боеприпас попадает в российский ударный БПЛА Shahed
- 28.02.2025, 15:38
На кадрах виден сам момент прилета и яркий взрыв.
В сети опубликована видеозапись, на которой бойцы ПВО уничтожают российский ударный беспилотник Shahed на Херсонском направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно полет вражеского БПЛА, можно разглядеть момент прилета зенитного боеприпаса и яркий взрыв пораженной цели.
«Сбитие ударного БПЛА Shahed воинами зенитной ракетной Херсонской бригады на южном направлении», - отмечается в подписи к видео.