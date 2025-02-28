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Эксперт: У РФ не шансов найти новые судна для «теневого флота» 

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  • 28.02.2025, 17:44
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Эксперт: У РФ не шансов найти новые судна для «теневого флота» 

Россия, по сути, подставила сама себя.

Последний 16-й пакет санкций ЕС против России затронул 74 танкера, которые Кремль использует для обхода нефтяных ограничений. В результате в черном списке оказалось уже каждое второе судно российского «теневого флота». Быстро восстановить этот флот Кремль уже не сможет – нужных ему кораблей в мире практически не осталось.

Об этом рассказал стратегический советник «Razom We Stand» Олег Савицкий в интервью «Мы-Украина». По его словам, у РФ не шансов найти новые 74 судна для «теневого флота» в краткосрочной перспективе. 

«За последние годы они подняли практически весь хлам из морского судоходства. Они выкупали танкеры, которым по 20-30 лет – металлолом, от которого очень радостно избавлялись судовладельцы. Дальше такими темпами расширять теневой флот Россия просто не сможет», – объяснил эксперт.

Он также отметил, что проблема заключается и в количестве доступных танкеров, и в их цене. Россия, по сути, подставила сама себя, создав повышенный спрос на судоходный металлолом, который и повлиял на его стоимость.

«Этих старых танкеров очень мало осталось – они их практически все выкупили. Да и цены на суда тоже выросли. Потому что все понимают, что в России очень большой интерес к судам, и соответственно теперь их покупать еще дороже, и доступных судов стало гораздо меньше», – рассказал Савицкий.

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