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Латвия продлила запрет на выдачу виз белорусам

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  • 28.02.2025, 18:26
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Латвия продлила запрет на выдачу виз белорусам

Но будут и исключения из правил.

Правительство Латвии приняло решение продлить запреты на выдачу виз в отношении Беларуси и России.

Отмечается, что получить необходимые документы будет проблематично до конца 2026 года, однако исключения из правил останутся.

Латвия продолжит принимать заявления на получение шенгенской визы только от членов семей граждан Латвии и ЕС, проживающих в России и Беларуси.

Помимо прочего, документы будут одобрять владельцам вида на жительство в Латвии или ЕС или владельцам долгосрочной визы, а также лицам, желающим въехать в страну по гуманитарным причинам.

Остальным категориям граждан из Беларуси и России будет запрещен въезд в страну через сухопутные границы.

Власти Латвии, продлевая действие ограничений, аргументируют решение тем, что стремятся снизить угрозы общественному порядку и внутренней безопасности.

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