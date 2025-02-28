Латвия продлила запрет на выдачу виз белорусам

Латвия продлила запрет на выдачу виз белорусам5
- 28.02.2025, 18:26
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Но будут и исключения из правил.
Правительство Латвии приняло решение продлить запреты на выдачу виз в отношении Беларуси и России.
Отмечается, что получить необходимые документы будет проблематично до конца 2026 года, однако исключения из правил останутся.
Латвия продолжит принимать заявления на получение шенгенской визы только от членов семей граждан Латвии и ЕС, проживающих в России и Беларуси.
Помимо прочего, документы будут одобрять владельцам вида на жительство в Латвии или ЕС или владельцам долгосрочной визы, а также лицам, желающим въехать в страну по гуманитарным причинам.
Остальным категориям граждан из Беларуси и России будет запрещен въезд в страну через сухопутные границы.
Власти Латвии, продлевая действие ограничений, аргументируют решение тем, что стремятся снизить угрозы общественному порядку и внутренней безопасности.