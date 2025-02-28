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Страны ЕС могут закрыться от Беларуси и России единой линией обороны

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  • 28.02.2025, 22:31
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Страны ЕС могут закрыться от Беларуси и России единой линией обороны

В Европейскую комиссию направили специальный документ.

Латвия, Литва, Польша и Эстония направили в Европейскую комиссию документ, в котором излагают детали создания единой линии обороны на границе с Беларусью и Россией, а также указывают стоимость нескольких общеконтинентальных оборонных проектов, сообщает «Позірк» со ссылкой на Euractiv.

Отмечается, что документ призван повлиять на разработку т.н. «Белой книги» о будущем обороны блока, в которой, как ожидается, будут определены основные оборонные проекты, куда европейцы должны инвестировать «на благо всех стран ЕС».

Рассматривается вопрос создания «Северо-восточного пограничного щита» (СВПЩ), а также общих запасов боеприпасов, щита противовоздушной обороны и обеспечения безопасности морской зоны.

Планируется, что СВПЩ объединит «Восточный щит» Польши, «Балтийскую линию обороны» стран Балтии и может включить границу Финляндии с Россией.

По расчетам Латвии, Литвы, Польши и Эстонии, необходимые инвестиции для этого проекта составят 8–10 млрд евро «по длинному списку позиций», отмечает Euractiv.

В публикации отмечается, что «защита границы с Россией и Беларусью имеет ключевое значение для защиты ЕС».

Упомянутые четыре страны предлагают Еврокомиссии «принять срочные меры по повышению контрмобильности, усилению воздушного наблюдения и противовоздушной обороны, электронной защиты и подводной безопасности» их границ.

Они также предлагают странам ЕС «совместно инвестировать в инфраструктуру с укреплениями, высокотехнологичными системами пограничного наблюдения, возможностями радиоэлектронной борьбы, беспилотниками и средствами противодействия беспилотникам». Также предлагается выделить средства на создание складов для хранения оборудования, топлива, боеприпасов и взрывчатых веществ, а также на логистику для транспорта и убежищ.

По мнению названных стран, в общей сложности ЕС должен выделить 100 млрд евро на повышение обороноспособности континента к 2028 году в дополнение к национальным инвестициям. Половина этой суммы должна пойти на создание запасов боеприпасов и ракет.

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