Forbes: Россияне начали использовать «танк-бревно» 5 3.02.2025, 9:27

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ВСУ заметили эту новинку в Донецкой области.

У российских войск в попытке защитить бронетехнику от атак украинских беспилотников, кроме «танков-черепах» появилась новая разработка - «танк-бревно». Как пишет аналитик Forbes Дэвид Акс, новая российская «вундерваффе», созданная из старого танка, листового металла и бревен была замечена в районе города Великая Новосилка в Донецкой области.

Определенного успеха россияне добились, однако ненадолго. По словам эстонского аналитика WarTranslated, танк «выдержал атаки беспилотников, но уступил современной артиллерии». Украинский беспилотник заметил машину, обездвиженную и брошенную на грунтовой дороге под Великой Новосилкой.

«Выносливость «танка-бревна» перед атаками беспилотников аналогична судьбе украинского танка Leopard 1A5, который благодаря собственной дополнительной броне недавно пережил не менее восьми ударов беспилотников, прежде чем получил катастрофические повреждения», - отмечает Акс.

Как отмечает Акс, «танк-бревно был необычайно хорошо сделан для российской самодельной штурмовой машины». Он имел борта из листового металла, покрытые толстой резиной. Между бронекапсулой и внешней решетчатой броней были уложены бревна, крыша заварена металлическими листами, а откидная дверь была укреплена кирпичами.

«Всей этой брони было достаточно, чтобы отклонить FPV-дроны, которые летят со скоростью всего несколько десятков миль в час и часто поражают свои цели по бокам. Но артиллерийские снаряды летят почти вертикально со скоростью миля в секунду и могут пробить верхнюю броню машины, которая обычно самая тонкая», - подчеркивает аналитик.

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