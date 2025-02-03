В Минске завели «уголовку» на топ-руководителей одной из компаний

В Минске завели «уголовку» на топ-руководителей одной из компаний4
- 3.02.2025, 11:39
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Дело приняло неожиданный поворот.
В Минске завели «уголовку» на топ-менеджеров одной из частных компаний — на директора и его заместителя, который также является и учредителем этой фирмы. Но руководитель умер, из-за этого на него закрыли дело, пишет «Зеркало» со ссылкой на Генпрокуратуру.
Как сообщается, Генпрокуратура направила в суд Первомайского района Минска уголовное дело о пособничестве в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Обвиняемый — замдиректора по внешнеэкономической деятельности одной из коммерческих компаний столицы. Он также учредитель этой фирмы.
Его обвиняют в том, что в 2011—2018 годах «оказал пособничество директору этой коммерческой организации в уклонении от уплаты налогов на сумму около 750 тыс. рублей».
Уголовное преследование в отношении самого руководителя фирмы прекратили из-за его смерти, а его заместителя (и одновременно учредителя фирмы) — продолжили.
«Такая „помощь“ среди прочего выражалась в использовании зарегистрированных на имена подставных лиц подконтрольных иностранных компаний, управлении их расчетными банковскими счетами, обеспечении оформления и помещения в бухгалтерский учет белорусской организации подложных инвойсов о приобретении товарно-материальных ценностей у подконтрольных организаций, а также о стоимости товаров, размер которой изменялся в сторону увеличения от фактической стоимости их приобретения у иностранных поставщиков», — заявляют в Генпрокуратуре.
Этим делом занималось главное следственное управление Следственного комитета.
Обвиняемый учредитель фирмы находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Генпрокуратура заявила иск в интересах Минфина о возмещении ущерба на сумму более 300 тыс. рублей.