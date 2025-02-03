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США и Панама поняли друг друга

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  • Константин Калачев
  • 3.02.2025, 11:59
  • 6,100
США и Панама поняли друг друга

Китаю придется сворачивать свои проекты.

У нас нынче много пишут о претензиях Трампа на Панамский канал, но почти ничего не пишут о том, что за этим стоит.

А ведь свыше 60% грузопотоков, проходящих через Канал, начинаются или заканчиваются в американских портах. Для внешней торговли США канал критически важен.

В 2017 году тогдашний президент Карлос Варела разорвал дипломатические отношения с Тайванем, широко открыл двери для присутствия Китая в критической инфраструктуре канала, а в 2018 году подписал соглашение об участии в китайском проекте «Один пояс — один путь».

Панамский канал полностью принадлежит и управляется Республикой Панама, но два порта на входе и выходе теперь управляются китайскими компаниями.

Китайцы активно участвуют в инфраструктурных контрактах внутри и вокруг канала в панамском секторе логистики, электроэнергетики и строительства, такие компании как Hutchison Ports PPC, Landbridge Group, China Communications Construction, Shanghai Gorgeous вложили и освоили в Панаме миллиарды долларов.

В общем, опасения Трампа, что договор между США и Панамой о постоянном нейтралитете и функционировании Панамского канала под угрозой из-за расширения китайского присутствия, отнюдь не безосновательны.

Выбор у Панамы невелик — либо сворачивать сотрудничество с Китаем, либо рисковать утратой суверенитета над каналом.

Очевидно, что нынешний президент Панамы свой выбор уже сделал.

Upd. Президент США Дональд Трамп заявил, что решение вопроса с Панамским каналом не потребует участия американских военных.

США и Панама поняли друг друга и нашли общий язык.

Присутствие Китая в проектах, связанных с каналом, будет сворачиваться

Константин Калачев, Telegram

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