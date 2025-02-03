У белорусов набирает популярность новое направление туризма

У белорусов набирает популярность новое направление туризма4
- 3.02.2025, 12:08
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Курорты этого региона могут составить конкуренцию Турции и Египту.
Арабские Эмираты составляют конкуренцию Турции и Египту. Рас-эль-Хайма стремительно набирает популярность у туристов. Еще немного, и эмират войдет в тройку самых популярных в ОАЭ. Белорусы тоже к этому причастны, пишет «Точка».
В 2024 году Рас-эль-Хайма принял 1,28 млн иностранных гостей. Конечно, до Абу-Даби и Дубая этому эмирату еще далеко. Но в перспективе пляжные курорты этого региона вполне могут стать не менее популярными, чем турецкие.
В прошлом году доходы от туризма в этом эмирате выросли на 12% по сравнению с 2023-м.
Руководство Департамента по развитию туризма Рас-эль-Хаймы считает, что такие показатели обусловлены предложением доступных и уникальных турпродуктов. Эмират динамично развивается и привлекает все большее количество туристов, в том числе из Беларуси, рассказали в Республиканском союзе туристических организаций.
Рас-эль-Хайма протянулся вдоль Персидского залива до границы с Оманом, проходящей по горному хребту. При въезде в эмират взору открываются пальмовые рощи с обширными водоемами, чистое море и великолепие Хаджарских гор.
Вдоль прибрежной зоны Рас-аль-Хаймы расположились роскошные пляжные курорты. Эмират великолепно подходит для семейного отдыха: море с пологим входом в воду, прекрасный белый песок. Полноценные пляжные пятизвездочные отели в Рас-аль-Хайме существенно дешевле, чем в Дубае. Недалеко от отелей находится аквапарк Айслен.