Британская разведка рассказала, как оккупанты утилизируют раненых

Британская разведка рассказала, как оккупанты утилизируют раненых4
- 3.02.2025, 14:54
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Россия бросает солдат на костылях в бой не просто так.
Командование ВС РФ формирует штурмовые группы из раненых россиян. Иногда те идут в бой просто на костылях. Об этом сообщает разведка Министерства обороны Великобритании.
Отмечается, что раненых солдат на костылях уже неоднократно наблюдали на передовой. Такие случаи свидетельствуют о том, что военным ВС РФ не дают возможности долечиться и посылают в бой, чтобы не обременять и так перегруженную медицинскую систему в России.
В разведке зафиксировали такие случаи в 20-й общевойсковой армии.
«Существует реалистичная возможность, что российские командиры направляют эту деятельность на содержание персонала, который иначе потерялся бы в перегруженной медицинской системе», — написало Министерство.
В обновленном отчете указывается на оценку Украины, что сейчас во время войны было ранено или убито 830 000 российских солдат, около 400 000 нуждаются в лечении в медицинских учреждениях за пределами зоны боевых действий.
«Раненые солдаты, вероятно, были возвращены в свои части после того, как их преждевременно выписали из передовых медицинских пунктов, по указанию их командования. Это уменьшает нагрузку на перегруженную военную медицинскую систему и повышает способность подразделения отслеживать и использовать раненых военнослужащих для выполнения оперативных задач», — написало британское Министерство.
Также в британской разведке отметили, что отсутствие надлежащей медицинской помощи в учреждениях, расположенных подальше от линии фронта, обусловливает необходимость переноса административной и медицинской нагрузки обратно на воинские части.