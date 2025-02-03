Британская разведка рассказала, как оккупанты утилизируют раненых 4 3.02.2025, 14:54

4,486

Россия бросает солдат на костылях в бой не просто так.

Командование ВС РФ формирует штурмовые группы из раненых россиян. Иногда те идут в бой просто на костылях. Об этом сообщает разведка Министерства обороны Великобритании.

Отмечается, что раненых солдат на костылях уже неоднократно наблюдали на передовой. Такие случаи свидетельствуют о том, что военным ВС РФ не дают возможности долечиться и посылают в бой, чтобы не обременять и так перегруженную медицинскую систему в России.

В разведке зафиксировали такие случаи в 20-й общевойсковой армии.

«Существует реалистичная возможность, что российские командиры направляют эту деятельность на содержание персонала, который иначе потерялся бы в перегруженной медицинской системе», — написало Министерство.

В обновленном отчете указывается на оценку Украины, что сейчас во время войны было ранено или убито 830 000 российских солдат, около 400 000 нуждаются в лечении в медицинских учреждениях за пределами зоны боевых действий.

«Раненые солдаты, вероятно, были возвращены в свои части после того, как их преждевременно выписали из передовых медицинских пунктов, по указанию их командования. Это уменьшает нагрузку на перегруженную военную медицинскую систему и повышает способность подразделения отслеживать и использовать раненых военнослужащих для выполнения оперативных задач», — написало британское Министерство.

Также в британской разведке отметили, что отсутствие надлежащей медицинской помощи в учреждениях, расположенных подальше от линии фронта, обусловливает необходимость переноса административной и медицинской нагрузки обратно на воинские части.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com