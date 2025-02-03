Правительство Беларуси сложило полномочия 9 3.02.2025, 15:51

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Однако Лукашенко его не отпустил.

Правительство Беларуси сложило полномочия. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Роман Головченко. Александр Лукашенко в свою очередь 3 февраля подписал указ о продлении полномочий правительства.

«В целях обеспечения бесперебойной работы исполнительной вертикали власти» Лукашенко своим указом поручил премьер-министру, его заместителям, министрам, председателям госкомитетов и руководителю Аппарата Совета министров продолжить выполнение обязанностей до формирования нового состава правительства.

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