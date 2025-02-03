закрыть
3 февраля 2025, понедельник, 16:28
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Правительство Беларуси сложило полномочия

9
  • 3.02.2025, 15:51
  • 4,060
Правительство Беларуси сложило полномочия

Однако Лукашенко его не отпустил.

Правительство Беларуси сложило полномочия. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Роман Головченко. Александр Лукашенко в свою очередь 3 февраля подписал указ о продлении полномочий правительства.

«В целях обеспечения бесперебойной работы исполнительной вертикали власти» Лукашенко своим указом поручил премьер-министру, его заместителям, министрам, председателям госкомитетов и руководителю Аппарата Совета министров продолжить выполнение обязанностей до формирования нового состава правительства.

Написать комментарий 9

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Массовый саботаж против Лукашенко
Массовый саботаж против Лукашенко Ирина Халип
Скованные одним штурмом
Скованные одним штурмом Владимир Халип
Серьезный удар по экономике России
Серьезный удар по экономике России Петр Олещук
Асад подложил Лукашенко свинью
Асад подложил Лукашенко свинью Виктор Постнов