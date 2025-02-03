«Окружение Лукашенко могло начать воровать у китайцев» 3.02.2025, 16:07

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Фото: AFP

С чем связаны дипломатические провалы белорусского режима.

В Беларуси прошли так называемые «выборы». Чуда для режима не случилось: демократические страны отказываются признавать Лукашенко.

Запад для него закрыт навсегда? Об этом сайт Charter97.org поговорил с известным украинским политологом, главой Центра прикладных политических исследований «Пента»Владимиром Фесенко:

— Есть такое выражение: «никогда не говори никогда и всегда». Надо избегать абсолютных категорий, но не в случае с Лукашенко, учитывая его возраст, состояние здоровья и фактор военно-политического противостояния между Россией и Украиной, который никуда не исчезнет, если война закончится.

Враждебность между Украиной и Россией сохранится. К прежним отношениям вернуться не получится. Это коснется и Беларуси. В 2014-2015-ом годах Лукашенко сманеврировал, остался формально нейтральным (ездил на инаугурацию к Порошенко, затем были «минские соглашения»), что, к слову, ему тогда помогло хотя бы частично восстановить отношения с Западом.

Сейчас этого не будет. Лукашенко останется в российском лагере. Дипломатические отношения, может быть, немножко восстановятся, будут какие-то гражданские контакты через Беларусь. Хотя, думаю, что даже они будут очень ограничены, в том числе из-за того, что белорусские спецслужбы могут в любой момент арестовать любого украинского гражданина. И российские спецслужбы там тоже будут действовать, поэтому стена враждебности, стена отчуждения будет и по отношению к Беларуси. В том числе — со стороны Запада.

Отмечу, что если на Западе еще допускаются какие-то контакты с Путиным и для переговоров о завершении войны, и существуют такие политики, как Орбан и Фицо, то в отношении Лукашенко действует почти консенсус. Он является персоной нон грата и на среднесрочную перспективу (ближайшие лет 5, дальше не берусь загадывать) не вижу предпосылок для восстановления отношений между режимом Лукашенко и Западом.

Если же Лукашенко уйдет (физически или политически), будет какой-то новый политический режим, если проявятся признаки хотя бы относительной либерализации, то вот тогда, думаю, что возможна активизация отношений с Западом.

Лукашенко же табуирован, он воспринимается как соучастник войны, отдельная претензия к нему — диктаторский режим, репрессии против оппозиции.

— Примечательно, что перед «выборами» Лукашенко хотел посетить Китай — поездка не состоялась. Теперь о ней представители режима просто молчат. Почему?

— Сложно сказать. Не думаю, что Китай откажется от своих интересов в Беларуси, потому что были сделаны серьезные инвестиции. Для Китая Беларусь была таким плацдармом активной работы с Европой, как, к слову, и Украина.

Сейчас же этот мотив точно исчез. Какой плацдарм в работе с Европой, если действуют санкции? Китайские интересы внутри Беларуси сохранятся, возможно, Пекин будет больше через Беларусь работать на российском рынке.

Может, поездка не состоялась потому, что какие-то претензии возникли? Мы же не знаем. Возможно, кто-то из окружения Лукашенко или его родственников решил, извините, «крысятничать» и воровать у китайцев.

Если это было, то китайцам это явно не понравилось. Это могло привести к охлаждению, могли быть переданы сигналы Лукашенко и другим, мол, ребята, нам не нравится то, что происходит в отношении китайского бизнеса в Беларуси. Подчеркну, что я лишь предполагаю, не знаю, как на самом деле.

Китай сейчас будет смотреть на то, как будет развиваться война России с Украиной. Для Пекина сейчас это важно. Он не хочет расширения войны.

Думаю, Китай не в восторге (хотя с ним это согласовывалось) от заигрывания Лукашенко с ядерным оружием и «Орешником» на территории Беларуси. Ведь это еще большее усиление зависимости Беларуси от Москвы, а не Пекина.

Пекин же никогда ни с кем не хочет делиться. Он привык единолично командовать, а не через кого-то или делиться с кем-то влиянием. Усиления влияния Путина на нынешню ситуацию в Беларуси, в том числе — через размещение стратегического оружия на ее территории, Пекину не очень нравится. Это тоже может быть причиной охлаждения между Пекином и Минском. Сейчас Китай занял выжидательную позицию.

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