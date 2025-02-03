Эксперт назвал четыре лучших гибридных автомобиля 2025-го года 3.02.2025, 18:40

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Недорогие и экономные.

Несмотря на то, что рынок автомобилей постепенно заполоняют электромобили, спрос на гибридные автомобили все еще остается довольно высоким. Эти модели буквально являются «мостом» между традиционными транспортными средствами с ДВС и полностью электрическими авто. Тем не менее далеко не все гибриды стоит рассматривать к покупке.

В издании GOBankingRates назвали четыре гибридных автомобиля, на которые стоит обратить внимание в 2025 году. Рейтинг основан на мнении старшего редактора раздела дорожных испытаний портала Cars.com Майка Хэнли.

Kia Niro

Эксперт заявил, что Kia Niro в версии Plug-in гибрид выделяется необычным дизайном и довольно неплохой мощностью для своего сегмента. Также эта модель имеет богатое оснащение и низкий расход топлива.

Хэнли отметил, что Kia Niro предлагает практичный интерьер и невысокую стоимость. Эту модель можно приобрести в США всего за 28 000 долларов.

Ford Maverick

По словам эксперта, Ford Maverick является отличным выбором для тех, кто ищет недорогой гибридный пикап. Он поделился, что эта модель способна справиться почти с любой задачей, а также предлагает низкий расход топлива.

Кроме того, Ford Maverick имеет богатое оснащение. Хэнли уточнил, что все комплектации пикапа поставляются с 13,2-дюймовым сенсорным дисплеем информационно-развлекательной системы с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto.

Honda CR-V

Хэнли предупредил, что гибридный кроссовер Honda CR-V стоит немного дороже своих конкурентов. Тем не менее модель компенсирует это очень низким расходом топлива.

Другими плюсами Honda CR-V эксперт назвал просторный интерьер и вместительный багажник. Он рекомендует купить этот кроссовер водителям с большими семьями.

Toyota Camry

Гибридный седан Toyota Camry подойдет тем людям, которые хотят получить довольно комфортный автомобиль, но не за высокую цену, считает эксперт. Хэнли отметил, что эта модель просторнее популярной Corolla.

По словам эксперта, Toyota Camry предлагает низкий расход топлива. Помимо этого у седана практичный интерьер.

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