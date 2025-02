Индийская рупия и турецкая лира рекордно упали 3.02.2025, 19:42

Валюты подешевели на фоне пошлин Трампа.

Курс доллара США к индийской валюте (USD/INR) в ходе торгов на международном рынке Форекс 3 февраля 2025 года поднялся на 1,08% и на максимуме достиг отметки 87,467 рупии за доллар. Таким образом, индийская рупия упала ниже своего предыдущего исторического минимума в 86,729 рупии, достигнутого 13 января 2025 года.

Индийская валюта дешевеет после введения 1 февраля пошлин президентом США Дональдом Трампом на товары из Канады, Китая и Мексики, сообщает Reuters. Через несколько часов Канада и Мексика сразу же заявили о введении ответных пошлин в 25% на ряд товаров из США. Как считают экономисты, это создает риск торговой войны, которая может замедлить рост мировой экономики и спровоцировать инфляцию, пишет Reuters.

Турецкая лира также обновила исторический минимум. Пара USD/TRY поднялась 3 февраля на 0,85%, на пике достигнув 36,0015 лиры за доллар. Отметку в 36 лир доллар преодолел впервые.

В минус также ушли и другие азиатские валюты. Корейская вона, малайзийский ринггит, индонезийская рупия и тайский бат упали в среднем на 1%, отмечает агентство.

Помимо азиатских валют, торговые пошлины, введенные Трампом, ослабили валюты других регионов:

австралийский доллар достиг пятилетнего минимума, а новозеландский доллар упал до самого низкого уровня с октября 2022 года;

мексиканский песо упал до самого низкого уровня почти за три года — 21,2924 за доллар США.

Давление на индийскую валюту также могли оказать ожидания того, что индийский центробанк на этой неделе начнет смягчение денежно-кредитной политики. В пятницу, 7 февраля, Резервный банк Индии может понизить ставку на 25 базисных пунктов, что станет первым смягчением после пандемии, пишет Bloomberg.

«Учитывая, что вместе с Трампом в США пришел новый режим и тот факт, что рупия была относительно более эффективной валютой в сегменте стран с развивающейся экономикой в течение последних двух лет, мы видим возможности для дальнейшего обесценивания», — спрогнозировал глава казначейства RBL Bank Аншул Чандак. Он ожидает, что индийская валюта останется под давлением в течение следующих шести — восьми недель.

По данным австралийской Australia and New Zealand Banking Group, к концу 2025 года рупия может упасть до 88,70 за доллар. Индийская Emkay Global Financial Services прогнозирует падение до 89,50 к декабрю 2025-го.

Советник Трампа по торговой политике Питер Наварро ранее заявил, что США дополнительно увеличат тарифы, если власти Канады, Мексики и Китая прибегнут к ответным мерам на действия Вашингтона.

Трамп пообещал ввести торговые пошлины против Канады, Мексики и Китая еще в ноябре. Он объяснил это решение борьбой с нелегальной миграцией и контрабандой синтетического наркотика фентанила. Введенные пошлины начнут действовать с 4 февраля 2025 года.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com