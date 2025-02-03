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ВСУ, несмотря на шквальный огонь врага, уничтожили позиции российского пулемета вместе с расчетом

  • 3.02.2025, 20:42
  • 1,186
ВСУ, несмотря на шквальный огонь врага, уничтожили позиции российского пулемета вместе с расчетом

Видео.

На Волчанском направлении разведывательно-ударная группа БпЛА бригады «Гарт» обнаружила позицию вражеского пулемета. FPV-дроны подразделения «Скорпион», несмотря на шквальный огонь, уничтожили ее вместе с расчетом.

Видеозапись успешной работы бойцов опубликована в телеграм-канале Госпогранслужбы Украины.

Кроме того, украинские воины нанесли точные удары по скоплению противника, двух транспортных средствах, которые перевозили личный состав и БК, а также уничтожили наблюдательный комплекс «Муром-М» и антенну для усиления сигнала вражеских БпЛА.

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