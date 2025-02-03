У минчанок спросили, сколько должен зарабатывать парень, чтобы с ними встречаться 18 3.02.2025, 21:47

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Видео.

Прославившийся неоднозначной рекламой сервис slivki.by, где продают скидочные купоны на различные товары и услуги, спросил у минчанок, сколько должен зарабатывать парень, чтобы с ними встречаться. Результаты уличного опроса портал опубликовал на своей странице в TikTok, пишет «Зеркало».

— Сколько должен зарабатывать парень в Минске, чтобы встречаться с вами? — спрашивала ведущая у прохожих.

— Ну я в неделю около 2000 долларов трачу на себя, — сказала одна из минчанок.

— От пяти до десяти тысяч долларов, — ответила ее подруга.

— Она обезжиривает мужиков, — прокомментировала ответ знакомая.

Чаще всего участницы опроса называли сумму в диапазоне от двух до пяти тысяч долларов. Некоторым хватило бы и 400 долларов.

— Не меньше, чем 2,5 тысячи белорусских рублей, — ответила одна девушка.

— До двух тысяч белорусских рублей. Мне достаточно, — назвала сумму другая.

— Хоть сколько! Достаточно, чтобы он был эмоционально здоровый, — сказала третья участница опроса.

Менее чем за сутки ролик собрал свыше 700 тысяч просмотров и четырех тысяч комментариев. Некоторые подписчики удивились оглашенным суммам:

«Я девушка, и я в шоке. Где она две тысячи долларов берет?»

«Сомневаюсь, что в Минске есть такие зарплаты».

«Минимально 2000 долларов. Это в месяц 8000 долларов. Я напоминаю, что Минск — это Беларусь, а не Дубай. Я на себя трачу рублей 20 в неделю: шампунь, пена для бритья, сигареты».

«Там, где девушки говорят: „2000−3500 рублей“, — это адекватные запросы, такую сумму можно без проблем заработать. Там, где в долларах, — неадекватно».

«У меня вопрос: куда нужно ходить и что нужно делать каждый день, чтобы тратить по 2000 долларов в неделю? Каждый день салон, ресторан, отель и так по кругу?»

«Я, может, живу в какой-то другой Беларуси… У всех зарплата в белорусских рублях, а этим подавай в долларах».

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