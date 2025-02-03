Трамп: Маск не может и не будет ничего делать без одобрения 2 3.02.2025, 23:04

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Президент США рассказал, чем сейчас занимается глава Tesla и SpaceX.

Миллиардер Илон Маск не может ничего делать без одобрения администрации президента США. Его цель состоит в том, чтобы сократить состав правительства.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп, сообщает CNN.

«Илон не может и не будет ничего делать без нашего одобрения. И мы дадим ему разрешение там, где это уместно. Там, где это неуместно, мы этого делать не будем», подчеркнул Трамп.

Также президент прокомментировал слухи о том, что Департамент эффективности государственного управления (DOGE), которым руководит Маск, имеет полный доступ к системе государственных платежей. По словам Трампа, Маск имеет доступ только к увольнению людей, которых он и администрация считают «плохими».

«У него есть доступ только к тому, чтобы увольнять людей, которых он считает плохими, если мы с ним согласны, и только если мы с ним согласны. Он очень талантливый парень с точки зрения управления и расходов, и мы поручили ему посмотреть, что он может сделать с определенными группами и определенными цифрами», - рассказал американский лидер.

Он уточнил, что Маск должен сократить состав правительства, но если есть конфликт интересов, то бизнесмена «не подпустят и близко».

«У него хороший, природный инстинкт. У него есть команда очень талантливых людей. Мы пытаемся сократить правительство, и он, вероятно, может сократить его так же хорошо, как и все остальные», - рассказал Трамп.

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