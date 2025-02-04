Жителям Островца, где находится БелАЭС раздают таблетки йода 4.02.2025, 13:10

Что произошло?

В Островце, возле которого располагается Белорусская АЭС, медики начали выдавать местным жителям аварийные комплекты. Они включают включают одноразовую суточную дозу препарата стабильного йода, средства индивидуальной защиты, пишет «Островецкая правда».

Аварийные комплекты выдаются поквартирно под роспись, исходя из количества членов семьи.

Сообщается, что это профилактическая мера. Она основывается на рекомендациях Всемирной организации здравоохранения и международной организации МАГАТЭ.

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