В ВСУ готовится масштабная ротация

В ВСУ готовится масштабная ротация2
- 4.02.2025, 15:35
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Первая с начала полномасштабной войны.
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский приказал перевести в Сухопутные войска около 50 тысяч военнослужащих всех родов и видов войск с целью начала процесса ротаций, сообщает «Украинская правда» со ссылкой на собеседника в Генштабе ВСУ.
Журналисты утверждают, что речь идет о переводе примерно 50 тысяч военнослужащих, что составляет около 20% всех украинских военных, которые сейчас находятся непосредственно на фронте.
Это делается с целью начала первой за три года полномасштабной войны ротации, отмечает издание.
«Нам нужно это сделать, чтобы запустить механизм ротаций. Того ресурса, который сейчас учится в учебных центрах, хватает только на минимальное пополнение подразделений, а не на полноценное обеспечение боевой компоненты. А благодаря этим перемещениям между войсками, а также рекрутингу, мы сможем это сделать. Уже есть утвержденный план ротаций», — отметил анонимный собеседник.
По его словам, решение запустить механизм ротаций не связано с возможными переговорами или заморозкой линии фронта.
Украинская армия, убеждает он, сможет провести ротации и в условиях большой войны.