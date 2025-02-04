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В ВСУ готовится масштабная ротация

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  • 4.02.2025, 15:35
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В ВСУ готовится масштабная ротация

Первая с начала полномасштабной войны.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский приказал перевести в Сухопутные войска около 50 тысяч военнослужащих всех родов и видов войск с целью начала процесса ротаций, сообщает «Украинская правда» со ссылкой на собеседника в Генштабе ВСУ.

Журналисты утверждают, что речь идет о переводе примерно 50 тысяч военнослужащих, что составляет около 20% всех украинских военных, которые сейчас находятся непосредственно на фронте.

Это делается с целью начала первой за три года полномасштабной войны ротации, отмечает издание.

«Нам нужно это сделать, чтобы запустить механизм ротаций. Того ресурса, который сейчас учится в учебных центрах, хватает только на минимальное пополнение подразделений, а не на полноценное обеспечение боевой компоненты. А благодаря этим перемещениям между войсками, а также рекрутингу, мы сможем это сделать. Уже есть утвержденный план ротаций», — отметил анонимный собеседник.

По его словам, решение запустить механизм ротаций не связано с возможными переговорами или заморозкой линии фронта.

Украинская армия, убеждает он, сможет провести ротации и в условиях большой войны.

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