Российская наука возвращается в СССР 3 4.02.2025, 15:46

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Ученых обяжут получать разрешение ФСБ на работу с иностранцами.

Российским ученым запретят сотрудничать с иностранцами без согласования с Федеральной службой безопасности (ФСБ). Список направлений научной, научно-технической деятельности и экспериментальных разработок, где будет действовать это правило, утвердит кабмин, следует из законопроекта Минобрнауки. Документ уже одобрила правительственная комиссия, сообщили два источника «Ведомостей».

Разрешение ФСБ потребуется и для взаимодействия с российскими научными организациями, учрежденными иностранцами. Данные о проектах, требующих согласования, будут вносить в единую государственную систему учета (ГИС) научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ гражданского назначения. Планируется, что закон, за исключением отдельных положений, вступит в силу с 1 сентября 2025 года. Для научных организаций и вузов, выполняющих государственные задания за бюджетные деньги, новые правила начнут действовать с 1 марта 2026 года, для всех остальных — с 1 сентября 2028 года.

Согласование с ФСБ «позволит усилить контроль за передачей результатов научной деятельности за пределы России, не нарушая свободу научного творчества и не создавая препятствия для занятия организациями научной деятельностью», утверждается в пояснительной записке.

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