Видеофакт: Украинский Ми-17 эффектно сбил российский «Shahed»
- 4.02.2025, 16:50
Чистая и безупречная работа украинской авиации.
В Сети опубликована видеозапись, на которой заснят фрагмент боевой работы украинского экипажа вертолета Ми-17.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, как украинские пилоты движутся параллельным курсом с вражеским ударным дроном и сбивают его.
«Украинский вертолет Ми-17 летит параллельным курсом, выцеливая и сбивая огнем с борта российско-иранский тяжелый дрон-камикадзе «Shahed». Съемка ведется с вертолета Airbus H125 ГПСУ, поставленного Францией. Вражеский дрон падает и детонирует в безопасном месте. Чистая и безупречная работа украинской авиации!», - говорится в комментарии к видео.