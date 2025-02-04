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Видеофакт: Украинский Ми-17 эффектно сбил российский «Shahed»

  • 4.02.2025, 16:50
Видеофакт: Украинский Ми-17 эффектно сбил российский «Shahed»

Чистая и безупречная работа украинской авиации.

В Сети опубликована видеозапись, на которой заснят фрагмент боевой работы украинского экипажа вертолета Ми-17.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, как украинские пилоты движутся параллельным курсом с вражеским ударным дроном и сбивают его.

«Украинский вертолет Ми-17 летит параллельным курсом, выцеливая и сбивая огнем с борта российско-иранский тяжелый дрон-камикадзе «Shahed». Съемка ведется с вертолета Airbus H125 ГПСУ, поставленного Францией. Вражеский дрон падает и детонирует в безопасном месте. Чистая и безупречная работа украинской авиации!», - говорится в комментарии к видео.

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