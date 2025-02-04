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Тысячи людей в спешном порядке покинули греческий остров Санторини

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  • 4.02.2025, 17:38
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Тысячи людей в спешном порядке покинули греческий остров Санторини

Из-за опасности землетрясения.

Из-за сейсмической активности в Эгейском море около девяти тысяч человек покинули остров Санторини. Об этом информирует TRT Haber во вторник, 4 февраля.

По сообщениям греческих СМИ, из-за интенсивных толчков в регионе около девяти тысяч человек, среди которых туристы и местные жители, решили покинуть остров на фоне опасений крупного землетрясения.

Авиакомпании организовали дополнительные рейсы для желающих покинуть остров, а школы на Санторини закроют до пятницы.

К тому же международная группа экспертов планирует осуществить специальное исследование морского дна с помощью датчиков.

Для обеспечения безопасной ситуации на остров направили спасательные и медицинские команды, а также генераторы и оборудование от Греческой компании электрических распределительных сетей, чтобы предотвратить возможные перебои в электроснабжении во время землетрясений.

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