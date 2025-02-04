закрыть
4 февраля 2025, вторник, 23:36
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

ВСУ обнаружили и уничтожили российский зенитно-ракетный комплекс «Оса»

  • 4.02.2025, 22:36
ВСУ обнаружили и уничтожили российский зенитно-ракетный комплекс «Оса»

Видео.

Силы беспилотных систем обнаружили и уничтожили российский зенитно-ракетный комплекс «Оса».

Как сообщает Цензор.НЕТ, операторы 413 батальона «Рейд» уничтожили цель с безупречной точностью.

Зентино-ракетный комплекс «Оса» – мобильная система противовоздушной обороны малого радиуса действия, предназначенная для защиты военных подразделений и стратегических объектов от ударов авиации, крылатых ракет и БПЛА.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Массовый саботаж против Лукашенко
Массовый саботаж против Лукашенко Ирина Халип
Скованные одним штурмом
Скованные одним штурмом Владимир Халип
Серьезный удар по экономике России
Серьезный удар по экономике России Петр Олещук
Асад подложил Лукашенко свинью
Асад подложил Лукашенко свинью Виктор Постнов