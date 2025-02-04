ВСУ обнаружили и уничтожили российский зенитно-ракетный комплекс «Оса»
- 4.02.2025, 22:36
Видео.
Силы беспилотных систем обнаружили и уничтожили российский зенитно-ракетный комплекс «Оса».
Как сообщает Цензор.НЕТ, операторы 413 батальона «Рейд» уничтожили цель с безупречной точностью.
Зентино-ракетный комплекс «Оса» – мобильная система противовоздушной обороны малого радиуса действия, предназначенная для защиты военных подразделений и стратегических объектов от ударов авиации, крылатых ракет и БПЛА.