ВСУ обнаружили и уничтожили российский зенитно-ракетный комплекс «Оса» 4.02.2025, 22:36

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Силы беспилотных систем обнаружили и уничтожили российский зенитно-ракетный комплекс «Оса».

Как сообщает Цензор.НЕТ, операторы 413 батальона «Рейд» уничтожили цель с безупречной точностью.

Зентино-ракетный комплекс «Оса» – мобильная система противовоздушной обороны малого радиуса действия, предназначенная для защиты военных подразделений и стратегических объектов от ударов авиации, крылатых ракет и БПЛА.

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