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На iPhone впервые завелся опасный вирус

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  • 4.02.2025, 22:53
  • 1,912
На iPhone впервые завелся опасный вирус

Проверьте свои приложения.

«Лаборатория Касперского» обнаружила ранее неизвестный троянский вирус. Его назвали SparkCat, что в переводе с английского означает «мерцающий кот».

Примечательно, что до этого вирус встречался только на зараженных смартфонах Android.

Его нашли в App Store и в Google Play в 20 поддельных приложениях мессенджеров, ИИ-ассистентов, сервисов для доставки еды и доступа к криптобирже.

Эксперты отметили, что SparkCat – первый на их памяти троян, интегрированный в приложения App Store. Они также подчеркнули, что этот случай разрушает миф об отсутствии вирусов на iOS и что Android-вредоносы не опасны для айфонов.

После скачивания и запуска на устройстве поддельное приложение запрашивает доступ к просмотру фото и анализирует текст на изображениях в галерее. Если находится то, что ему нужно, картинка отправляется злоумышленникам.

Активность проходит в фоновом режиме, что не дает пользователю понять, что его взломали.

Приложения с вирусом были скачаны из Google Play более 242 тыс. раз. Для iOS такой статистики пока нет.

В компании утверждают, что на данный момент атаки SparkCat нацелены преимущественно на пользователей в ОАЭ, странах Европы и Азии.

В списке зараженных приложений есть ComeCome (сервис доставки еды), Lucky Address (криптообменник), Wet Ink, ikun и AnyGPT (ИИ-чаты) и некоторые другие.

Многие вряд ли даже слышали о них, а уж тем более скачивали. Но безопасность превыше всего.

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