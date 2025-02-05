Трамп заявил о готовности США взять Сектор Газа под свой контроль 5.02.2025, 8:12

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Дональд Трамп

Не исключена возможность введения американских войск в регион.

Президент США Дональд Трамп высказался о готовности своей страны взять под контроль Сектор Газа и развивать анклав. Он также не исключил возможность введения американских войск в регион.

Об этом сообщает Reuters.

Соответствующее заявление американского президента прозвучало на пресс-конференции с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху в Вашингтоне.

«США возьмут под свой контроль Сектор Газа, и мы также выполним с ней работу. Мы будем управлять им и будем отвечать за демонтаж всех опасных бомб и другого вооружения, которое не разорвалось», - сказал Трамп.

Отвечая на вопрос представителей СМИ о возможности введения войск США в Газу, американский лидер заявил, что «если это будет необходимо - мы это сделаем».

«Мы возьмем этот кусок (территории). Мы собираемся его развивать, создавать тысячи и тысячи рабочих мест, и это будет что-то чем может гордиться весь Ближний Восток», - сказал Трамп.

Он отметил, что представляет, как в Секторе Газа «будут жить люди со всего мира», и что «мы превратим это в интернациональное, невероятное место... палестинцы также, палестинцы будут жить там, много людей будут жить там».

President Trump floated the U.S. taking over the Gaza Strip, saying America should be responsible for clearing the territory of rubble and unexploded bombs and proposing an “economic development.” https://t.co/Cw0qKRI2Cw pic.twitter.com/0N0QmTgxQZ — The Hill (@thehill) February 5, 2025

По мнению президента США, на территории анклава после разминирования и уборки разрушенных войной зданий можно «создать экономическое развитие, которое обеспечит неограниченное количество рабочих мест и жилья для людей в этом районе».

"The U.S. will take over the Gaza Strip, and we will do a job with it, too." –President Donald J. Trump pic.twitter.com/aCqLl9Gwwn — President Donald J. Trump (@POTUS) February 5, 2025

Трамп заявил, что Вашингтон будет просить другие соседние страны принять палестинцев, перемещенных из Газы.

Тут стоит напомнить, что с 25 января президент США неоднократно просил Египет и Иорданию сделать это, однако Каир и Амман, а также другие арабские страны отклонили предложение Трампа.

Сейчас на пресс-конференции с Нетаньяху Трамп не уточнил, куда именно, по его мнению, следует переселить палестинцев из Сектора Газа.

Нетаньяху отреагировал на идею Трампа по контролю над Газой

Премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху на пресс-конференции в Белом доме журналисты спросили, считает ли он план Трампа по взятию под контроль Сектор Газа «способом «расширения границ Израиля». На это политик отметил, что одна из целей войны с ХАМАС состоит в том, чтобы Газа больше никогда не представляла угрозы для Израиля, передает The Times of Israel.

«Президент Трамп выводит это на гораздо более высокий уровень. Он видит другое будущее для того участка земли, который был центром такого количества терроризма, такого количества нападений на нас… У него другая идея. Я считаю, что стоит обратить на это внимание», - сказал Нетаньяху.

Он добавил, что американские власти исследуют этот вопрос и ведут консультации.

«Я думаю, что это то, что может изменить историю и действительно стоит того, чтобы продолжить этот путь», - считает премьер Израиля.

Он также отмечает, что во время текущего «временного прекращения огня» один лидер ХАМАС сказал, что террористическая группа намерена «опять поступить 7 октября, но сделать это более масштабно».

По словам Нетаньяху, в регионе не может быть мира, если «токсичный, смертоносный» ХАМАС останется в Газе.

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