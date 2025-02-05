Артиллерия ВСУ накрыла ударом большую группу срочников из РФ5
- 5.02.2025, 15:09
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Погибли пять человек.
В Белгородской области РФ погибли сразу пять срочников из Челябинской области, пишет «Диалог».
Пять срочников, служивших в Чебаркуле (Челябинская область), были отправлены в приграничную Белгородскую область, где и погибли 11 января в результате удара управляемым снарядом ВСУ.
Солдаты не подписывали контрактов, но были вынуждены выполнять боевые задачи. Одному из погибших, Артёму Жеребцову, было всего 20 лет.