Артиллерия ВСУ накрыла ударом большую группу срочников из РФ 5 5.02.2025, 15:09

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Погибли пять человек.

В Белгородской области РФ погибли сразу пять срочников из Челябинской области, пишет «Диалог».

Пять срочников, служивших в Чебаркуле (Челябинская область), были отправлены в приграничную Белгородскую область, где и погибли 11 января в результате удара управляемым снарядом ВСУ.

Солдаты не подписывали контрактов, но были вынуждены выполнять боевые задачи. Одному из погибших, Артёму Жеребцову, было всего 20 лет.

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