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ВСУ «затрофеили» у россиян баню

  • 5.02.2025, 15:30
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ВСУ «затрофеили» у россиян баню

Этот комплекс не такой экономный, как украинские.

Украинские защитники «отжимают» у россиян не только технику и оружие, но и возможность помыться. Так, бойцы Сил обороны похвастались необычным трофеем — военной баней. Об этом сообщили в Центре стратегических коммуникаций ВСУ.

Как рассказывают украинские военнослужащие, комплекс в хорошем состоянии. К нему подключается проточная вода, которая быстро нагревается. Хотя, как говорят бойцы, он не экономный, потому что «ест» много топлива, но из преимуществ то, что за час здесь может помыться рота бойцов. В самой бане одновременно могут принимать душ 8 человек.

«Этот комплекс не такой экономный, как украинские мобильные бани-прачечные, в которых можно еще и стирать и сушить одежду. Однако минимальный комфорт для наших военнослужащих в одном из учебных центров — обеспечивает», — говорится в сообщении СтратКому.

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