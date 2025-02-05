В Европарламенте прокомментировали освобождение Полины Шарендо-Панасюк
- 5.02.2025, 17:26
Брюссель призывает к освобождению всех политзаключенных.
Депутаты Европейского парламента выпустили заявление в связи с освобождением активистки гражданской кампании «Европейская Беларусь» Полины Шарендо-Панасюк.
Инициаторами заявления выступили глава Комитета по иностранным делам Дэвид Макаллистер, постоянный докладчик по Беларуси Хельмут Брандштеттер и председатель делегации Европарламента по связям с Беларусью Малгожата Госевска. Сайт Charter97.org приводит перевод документа:
— Мы с огромным облегчением восприняли известие об освобождении выдающейся белорусской оппозиционерки Полины Шарендо-Панасюк, активистки гражданской кампании «Европейская Беларусь».
Арестованная 3 января 2021 года Полина Шарендо-Панасюк провела четыре года и один месяц в исправительной колонии в Беларуси, где содержалась в невыносимых условиях, подвергалась пыткам и бесчеловечному обращению. За эти годы ее неоднократно помещали в длительную одиночную камеру без доступа к надлежащей медицинской помощи, что является грубым нарушением международных обязательств Беларуси.
19 января 2024 года Комитет ООН по ликвидации дискриминации в отношении женщин (CEDAW) предпринял беспрецедентные меры после жалобы ее мужа, Андрея Шарендо, против белорусского режима о дискриминации и незаконном лишении свободы. Комитет потребовал от Беларуси «немедленно принять срочные меры для обеспечения полноценного и надлежащего медицинского ухода за Полиной Шарендо-Панасюк, а также гарантировать защиту ее жизни, физической и психической неприкосновенности», что стало знаковым прецедентом в практике Комитета в отношении Беларуси.
Мы приветствуем это событие как важный шаг к решению проблемы нарушений прав человека. Однако наша обеспокоенность остается по-прежнему глубокой. Сегодня мы вновь подчеркиваем нашу серьезную обеспокоенность судьбой тысяч белорусов, находящихся в тюрьмах по политическим мотивам, где они содержатся в ужасающих условиях, подвергаются пыткам, лишены медицинской помощи и ограничены в контактах с семьями и адвокатами.
Мы повторяем наш призыв к ЕС и его государствам-членам:
Поддерживать политзаключенных и их семьи;
Постоянно требовать их немедленного и безусловного освобождения;
Упростить визовые процедуры для белорусов, спасающихся от режима.
Мы настоятельно призываем ЕС и его партнеров продолжать оказывать давление на режим, в том числе:
Расширять и усиливать санкции против лиц и организаций, ответственных за репрессии в Беларуси;
Привлекать к ответственности виновных в соучастии; Беларуси в агрессивной войне России против Украины
Специальное внимание уделить проблеме принудительного труда политзаключенных.