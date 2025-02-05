ВСУ получат новые украинские дроны ZEUS и HADES
- 5.02.2025, 18:28
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Эти БПЛА более устойчивы к средствам РЭБ.
К использованию в подразделениях Вооруженных сил Украины кодифицированы и допущены беспилотные авиационные комплексы ZEUS и HADES украинского производства.
Об этом сообщило Главное управление обеспечения сопровождения жизненного цикла вооружения и военной техники Министерства обороны Украины.
Отмечается, что маневренные FPV-коптеры этих комплексов имеют рамы разных размеров.
«Благодаря настройкам двигателей и усовершенствованной системе управления могут догонять и поражать технику врага, которая движется на большой скорости. Могут поражать полевые укрепления, бронетехнику и живую силу врага», - сказано в сообщении.
Также подчеркивается, что летательные аппараты малоуязвимы к воздействию вражеских средств радиоэлектронной борьбы.