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СМИ: Starlink начал массово блокировать терминалы, которыми пользуются российские оккупанты

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  • 5.02.2025, 19:02
  • 1,238
СМИ: Starlink начал массово блокировать терминалы, которыми пользуются российские оккупанты

Что известно.

Об этом 5 февраля информирует «Гордон» со ссылкой на партизанское движение «Атеш».

«Российские военные остаются без связи из-за блокировок Starlink. [...] Starlink начал массово блокировать аккаунты, ссылаясь на «подозрительную активность», – говорится в посте.

По данным партизанского движения, российские военные «уже столкнулись с неожиданным отключением терминалов, что привело к перебоям в координации подразделений».

«Восстановление доступа возможно только после проверки, но в условиях боевых действий это становится крайне сложным. Все это усиливает хаос в системе управления российской армии. Пока оккупанты пытаются найти способы обойти блокировки, ситуация на фронте для них только ухудшается», – заявили в «Атеш».

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