Турция испытала в Черном море достающую до Крыма ракету
- 5.02.2025, 20:21
- 1,144
Видео.
Турция провела третье по счету испытание баллистической ракеты Tayfun («Тайфун») — самой дальнобойной в арсенале страны. Пуск был произведен 3 февраля с мобильной установки в аэропорту Ризе-Артвин на побережье Черного моря, сообщает DHA. Тест прошел успешно. Ракете удалось преодолеть 500 км и поразить малоразмерную мишень в морской акватории. При этом в целях безопасности власти останавливали воздушное и морское движение в радиусе 700 км.
Президент Агентства оборонной промышленности страны Халук Гёргюн отметил, что испытание подтвердило эксплуатационные характеристики Tayfun, назвав это важной вехой в развитии дальнобойного ракетного потенциала Турции. Он подчеркнул, что запуск внес значительный вклад в процесс разработки. Предыдущие испытания состоялись там же в октябре 2022 и мае 2023 года и тоже были успешными. Tayfun создавался на базе тактической баллистической ракеты Bora. Разработкой занимается турецкая государственная оборонная компания Roketsan. В сентябре прошлого года она раскрыла характеристики Tayfun, согласно которым минимальная дальность пуска составляет 280 км. Этого достаточно, чтобы достичь берегов Крыма: от Турции до полуострова около 270 км через море по прямой. В то же время Roketsan работает над модификацией ракеты, чтобы добиться максимальной дальности полета в 1000 км.
Vatanımızın güçlü, hızlı ve hırçın #TAYFUN’u!🌪️🚀— ROKETSAN (@roketsan) February 3, 2025
Yerli ve milli füzemiz TAYFUN, uzun menzilli test atışında hedefini tam isabetle vurdu.🎯@SavunmaSanayii #YarınİçinYüksel#Roketsan pic.twitter.com/Zg75zVYT9c
Tayfun имеет длину 6500 м и вес 2300 кг. Оснащенная передовой системой наведения, обеспечивающей высокую точность, она может поражать цели даже в условиях помех, созданных средствами радиоэлектронной борьбы, или сбоев в работе GPS. Также ракета способна развивать гиперзвуковую скорость, что позволяет ей уклоняться от сложных средств противовоздушной обороны. Снаряд поступил в серийное производство после второго успешного испытания в середине 2023 года.