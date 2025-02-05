Турция испытала в Черном море достающую до Крыма ракету 5.02.2025, 20:21

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Турция провела третье по счету испытание баллистической ракеты Tayfun («Тайфун») — самой дальнобойной в арсенале страны. Пуск был произведен 3 февраля с мобильной установки в аэропорту Ризе-Артвин на побережье Черного моря, сообщает DHA. Тест прошел успешно. Ракете удалось преодолеть 500 км и поразить малоразмерную мишень в морской акватории. При этом в целях безопасности власти останавливали воздушное и морское движение в радиусе 700 км.

Президент Агентства оборонной промышленности страны Халук Гёргюн отметил, что испытание подтвердило эксплуатационные характеристики Tayfun, назвав это важной вехой в развитии дальнобойного ракетного потенциала Турции. Он подчеркнул, что запуск внес значительный вклад в процесс разработки. Предыдущие испытания состоялись там же в октябре 2022 и мае 2023 года и тоже были успешными. Tayfun создавался на базе тактической баллистической ракеты Bora. Разработкой занимается турецкая государственная оборонная компания Roketsan. В сентябре прошлого года она раскрыла характеристики Tayfun, согласно которым минимальная дальность пуска составляет 280 км. Этого достаточно, чтобы достичь берегов Крыма: от Турции до полуострова около 270 км через море по прямой. В то же время Roketsan работает над модификацией ракеты, чтобы добиться максимальной дальности полета в 1000 км.

Tayfun имеет длину 6500 м и вес 2300 кг. Оснащенная передовой системой наведения, обеспечивающей высокую точность, она может поражать цели даже в условиях помех, созданных средствами радиоэлектронной борьбы, или сбоев в работе GPS. Также ракета способна развивать гиперзвуковую скорость, что позволяет ей уклоняться от сложных средств противовоздушной обороны. Снаряд поступил в серийное производство после второго успешного испытания в середине 2023 года.

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