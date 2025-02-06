В Приморско-Ахтарске уничтожен военный аэродром со складом «Шахедов» 6.02.2025, 8:31

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в Приморско-Ахтарске мог быть поражен склад "Шахедов"

Был мощный прилет дронов.

В городе Приморско-Ахтарск Краснодарского края (РФ) на фоне угрозы воздушной атаки раздавались взрывы вчера вечером, 5 февраля. Был поражен район военного аэродрома, где расположен склад ударных беспилотников типа Shahed.

Об этом сообщает РБК-Украина ссылаясь на Telegram руководителя Центра противодействия дезинформации (ЦПД) при СНБО Андрея Коваленко.

Отметим, в сети около десяти вечера накануне появились публикации о взрывах, которые гремели в Приморско-Ахтарске.

Из этого города российские оккупанты регулярно запускают по Украине дроны-камикадзе иранского производства для воздушных атак.

Также была информация о работе сил и средств противовоздушной обороны в Краснодарском крае вечером в среду, местные власти заявляли об угрозе беспилотников.

В сети показали вероятную цель атаки украинских дронов в Приморско-Шахтарске

Также в интернете были обнародованы кадры, на которых было показано дым в Приморско-Ахтарске, и были слышны сирены и звуки якобы БПЛА. В мониторинговых группах также выкладывали геолокацию пораженного объекта.

«В районе аэродрома Приморско-Ахтарска, где был прилет, располагается один из складов с «Шахедами», - рассказал руководитель ЦПД Коваленко.

Перед этим он также писал в своем Telegram о «прилетах» в этом городе, откуда войска РФ «запускает постоянно «Шахеды».

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