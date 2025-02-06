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В Беларуси продают десятидолларовую купюру за $337

  • 6.02.2025, 14:26
В Беларуси продают десятидолларовую купюру за $337

Лот достаточно интересный и раритетный.

Он выставлен на торги на площадке ay.by. Объявлены торги за купюру в 10 долларов США. Купюра очень старая — 1922-го года.

При этом, ее состояние оценивается, как «очень хорошее», пишет blizko.by.

Примечателен внешний вид этой купюры: с одной стороны она красного цвета, а с другой — классически-зеленого. «Ten dollars gold coin», гласит надпись там, что можно дословно перевести, как «десять золотых долларовых монет».

Обладатель раритета, выставивший редкую купюру на торги, хочет за нее минимум 1150 белорусских рублей. Это стартовая цена лота. На сегодняшний день это около 337 долларов по курсу.

Пока ставок на приобретение этой редкой купюры нет, окончание аукциона запланировано на вечер 9 февраля.

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