Трамп: Израиль передаст Сектор Газа американцам
- 6.02.2025, 16:11
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Новое заявление президента США.
Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что Израиль после завершения боевых действий передаст Сектор Газа американцам.
В своей социальной сети Truth Social политик написал, что для этого не понадобится привлекать американских военнослужащих. Трамп также пообещал обеспечить стабильность в регионе:
«Палестинцы будут переселены в значительно более безопасные и красивые общины с новыми и современными домами в регионе. Они на самом деле получат шанс быть счастливыми, в безопасности и свободе».
Напомним, недавно американский лидер призвал «очистить» эту территорию, переселив жителей Газы в другие страны. «Он предлагает построить им жилье «в другом месте».