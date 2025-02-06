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Трамп: Израиль передаст Сектор Газа американцам

  • 6.02.2025, 16:11
  • 1,852
Трамп: Израиль передаст Сектор Газа американцам
Фото: Bloomberg

Новое заявление президента США.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что Израиль после завершения боевых действий передаст Сектор Газа американцам.

В своей социальной сети Truth Social политик написал, что для этого не понадобится привлекать американских военнослужащих. Трамп также пообещал обеспечить стабильность в регионе:

«Палестинцы будут переселены в значительно более безопасные и красивые общины с новыми и современными домами в регионе. Они на самом деле получат шанс быть счастливыми, в безопасности и свободе».

Напомним, недавно американский лидер призвал «очистить» эту территорию, переселив жителей Газы в другие страны. «Он предлагает построить им жилье «в другом месте».

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