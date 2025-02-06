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Asus выпустила смартфон с искусственным интеллектом

  • 6.02.2025, 19:33
  • 1,016
Asus выпустила смартфон с искусственным интеллектом

Как он выглядит.

Компания Asus представила новый флагманский смартфон Zenphone 12 Ultra, который в отличие от известной игровой серии ROG Phone ориентирован на более широкий круг пользователей. Модель получила очень мощную аппаратную начинку и многочисленные функции на базе искусственного интеллекта.

Флагман нового поколения оснастили чипом Snapdragon 8 Elite, 16 Гб быстрой оперативной памяти LPDDR5X и флеш-памятью на 512 Гб. Разработчики отмечают, что благодаря новой системе скорость центрального процессора выросла на 45%, а производительность графического процессора и нейронного модуля (NPU) — на 40%.

На смартфоне использована языковая модель Llama 3 8B от Meta, предоставляющая расширенные возможности работы с текстами. Обработка процессов искусственного интеллекта происходит как на самом устройстве, так и в облачном сервисе.

Что касается других характеристик, то Zenphone 12 Ultra получил 6,78-дюймовый OLED-дисплей LTPO с адаптивной частотой обновления в диапазоне от 1 до 120 Гц и возможностью увеличения до 144 Гц в совместимых играх. Заявленная пиковая яркость составляет 2500 нит. Предусмотрено защитное стекло Gorilla Glass Victus 2.

Батарея на 5500 мА*ч поддерживает быструю зарядку мощностью 65 Вт и беспроводную систему на 15 Вт. В первом случае запас аккумулятора с нуля до 100% можно пополнить за 39 минут. Одного заряда хватает на 26 часов работы.

Zenphone 12 Ultra стал одним из немногих современных флагманских смартфонов, сохранивших классический 3,5-миллиметровый разъем для подключения проводной гарнитуры. Плюс ко всему предусмотрена поддержка технологии улучшения качеств звука Dirac Virtuo, совместимая как с проводным, так и с беспроводным соединением.

Рамки гаджета выполнены из 100-процентного переработанного алюминия, а в экране использовано до 22% переработанного стекла. Степень защиты от воды и пыли соответствует стандарту IP68.

Zenphone 12 Ultra уже стал доступен для заказа в Европе, а также на Тайване и в Гонконге.

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