В США создали ударный дрон в виде мяча для американского футбола

В США создали ударный дрон в виде мяча для американского футбола2
- 6.02.2025, 22:46
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Дрон действует по принципу «брось и забудь».
Американский стартап XDOWN разработал ударный дрон в форме мяча для американского футбола.
Об этом пишет defence-blog.com.
Для активации дрона на корпусе есть специальная кнопка, а сам процесс разработчики описывают как «возьми-включи-брось». Дрон действует по принципу «брось и забудь».
The American company XDOWN has unveiled a new drone, the PS Killer (PSK), designed in the shape of a football.— Venik (@venik44) February 2, 2025
The PSK is a lightweight, throwable tactical UAV built for rapid deployment in combat scenarios. It is intended for special operations forces and counterterrorism… pic.twitter.com/AqmQ8cRMLX
Дрон-камикадзе благодаря своей миниатюрности может развивать скорость до 250 км в час. Дальность полета составляет почти 60 км.
В воздухе беспилотнику необходимо около двух секунд, чтобы расправить крылья и лопасти винта в кормовой части.
Дрон имеет высокую точность и способен эффективно устранять угрозы с минимальным риском поражения окружающих объектов.