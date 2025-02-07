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Украинские военные впервые сбили российский КАБ

  • 7.02.2025, 12:50
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Украинские военные впервые сбили российский КАБ

Бомбу ликвидировали в пригороде Запорожья.

Украинские защитники впервые сбили управляемую авиационную бомбу (КАБ). Об этом сообщает военный корреспондент Андрей Цаплиенко, ссылаясь на источники в Силах обороны.

По словам журналиста, вражескую бомбу удалось сбить в пригороде Запорожья.

«По предварительным данным, речь идет об экспериментальном вооружении», - отметил Цаплиенко.

Сейчас официальной информации о сбивании такой цели нет.

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