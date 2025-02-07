«Остановить Путина можно только при одном условии» 7.02.2025, 13:12

Ричард Ширрефф

Заморозка войны может не сработать.

Только одна гарантия безопасности может остановить страну-агрессора Россию. Единственное условие, при котором российский диктатор Владимир Путин остановится - это столкновение с более мощной военной силой.

Об этом рассказал британский генерал в отставке, бывший заместитель Верховного главнокомандующего Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе Ричард Ширрефф в интервью «Телеграфу».

«Единственное условие, при котором Путин остановится, - если столкнется с военной силой, которая преобладает. Но это означает, что страны НАТО должны будут признать, что они вступают в войну против России. Действительно ли они готовы отправить своих солдат в такую ситуацию? Я просто не вижу политической воли для такого шага», - отметил Ширрефф.

По словам британского генерала, так называемый «мирный план Джей Ди Венса» и сигналы, которые мы слышим из Вашингтона, указывают на то, что американские солдаты не ступят на украинскую землю.

«Для меня вывод такой: даже если Трамп попытается заключить соглашение, которое будет предусматривать «замораживание» конфликта, не думаю, что это на самом деле «заморозит» его. Я думаю, что он будет продолжаться. Возможно, будет пауза или что-то подобное. Но война будет продолжаться», - подытожил британский генерал.

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