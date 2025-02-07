Устроили масштабный «бадабум»: бойцы ВСУ провели молниеносную операцию в Торецке 7.02.2025, 13:43

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Врагу оставили минимум времени на реакцию.

В Донецкой области бойцы бригады «Хищник» и батальона «Эней» Департамента патрульной полиции Украины пробрались к домам, где разместились в Торецке россияне и устроили им масштабный взрыв. Об этом сообщили в телеграм-канале бригады «Хищник».

Бойцы провели молниеносную спецоперацию. Они пробрались к позициям ВС РФ, заложили там взрывчатку и взорвали.

«Ворвались в укрепления врага, оставив ему минимум времени на реакцию. Заложили взрывные «сюрпризы» в местах скопления оккупантов. Результат? Мощный «бадабум», который перечеркнул планы россиян использовать эти дома как базу для своих диверсионных групп», — говорится в сообщении.

На обнародованных кадрах, снятых нагрудными камерами видно, как бойцы подъехали, высадились из бронеавтомобиля, пробрались к позициям россиян и быстро поехали обратно. Далее заложенная взрывчатка сдетонировала.

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